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Yol kontrolünde esrar ele geçirildi

Muğla’ya Yatağan istikametinden Aydın girişinde Jandarma ekiplerinin yo kontrolünde 45 gram esrar maddesi ele geçirildi.

MUĞLA 09.07.2021, 14:22
Yol kontrolünde esrar ele geçirildi
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Muğla’ya Yatağan istikametinden Aydın girişinde Jandarma ekiplerinin yo kontrolünde 45 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın girişindeki yol kontrol noktasında iki otobüs kontrol amacı ile durduruldu. Otobüslerde uyuşturucu madde köpeği “EFOR” ile yapılan kontrolde, yolcu olarak bulunan A.P. C.A. ve D.G. isimli şahısların üzerinde toplam 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
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