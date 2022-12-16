Yol kontrolünde 144 göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Ula ilçesi Gökçe Mahallesinde Akyaka Jandarma Karakol ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 3 kapalı kasa panelvan kamyonette yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edilmiştir.

Araçlarda 12 İran, 99 Afganistan, 20 Suriye, 10 Filistin, Bangladeş, Irak ve birer Mısır uyruklu olmak üzere toplam 144 yasadışı göçmen 60 erkek, 20 erkek çocuk, 23 kız çocuk ve 41 kadın yakalandı.

Operasyon sonucu tespit edilen göçmen kaçakçılığı organizatörleri olan Türk ve yabancı uyruklu M.S., M.D. ve V.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.