Yoğun bakımda tedavi gören Çağ’a, kaçak alkol satan kişiler yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol yüzünden komaya giren Halil Çağ’a alkolü sattığı iddia edilen 2 kişi Jandarma’nın operasyonu ile gözaltına alındı.

Ortaca’da pazarcılık yapan Halil Çağ Geçtiğimiz hafta Dalyan Pazarı’nın ardından pazaryerinde arkadaşları bir araya gelerek alkol almıştı. Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren Halil Çağ akşam evine gitmişti. Evinde fenalaşan, gözleri görmemeye başlayan ve durumu kötüleşen 42 yaşındaki Halil Çağ, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış burada bilincini yitirmiş ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilerek tedavisine devam edilmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Halil Çağ entübeye alındı.

Halil Çağ’ın komaya girmesine neden olarak kaçak alkol gösterilirken, olayın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler Dalyan pazaryerinde Halil Çağ’a alkol veren kişilere yönelik araştırma başlatmıştı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Halil Çağ’a kaçak alkol satan Dalyan Mahallesi’nden M.B. (51) ve M.K.A. (59) olduğunu tespit etti. Şahısların evlerine yapılan operasyonda alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra, satışa hazır yaklaşık 15 litre kaçak alkol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.