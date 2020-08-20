YKS birincisi Uyar’a Marmaris Belediyesi’nden bisiklet hediyesi
YKS SAYISAL MUĞLA BİRİNCİSİ OLAN MARMARİSLİ DURU UYAR, MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY’A KONUK OLDU. BAŞKAN OKTAY, BAŞARILI ÖĞRENCİYE BİSİKLET HEDİYE ETTİ. ODTÜ’YÜ HEDEFLEYEN DURU İSE KAMPÜSTE KULLANMAK İÇİN BİSİKLET ALMAYI PLANLADIĞINI BELİRTEREK, BAŞKAN OKTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ.
YKS Sayısal Muğla birincisi olan Marmarisli Duru Uyar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a konuk oldu. Başkan Oktay, başarılı öğrenciye bisiklet hediye etti. ODTÜ’yü hedefleyen Duru ise kampüste kullanmak için bisiklet almayı planladığını belirterek, Başkan Oktay’a teşekkür etti.
Marmarisli Duru Uyar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sayısal sonuçlarına göre Muğla birincisi ve Türkiye 535’incisi olarak ilçenin gururu oldu. ODTÜ’yü hedefleyen 18 yaşındaki Uyar, annesi Ayşen ve babası Ahmet Uyar ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından makamında konuk edildi.
“Planlı ve eksiklerime göre çalıştım” diyen başarılı öğrenci Duru Uyar tüm öğrencilere, kendilerine hedef koymalarını ve eksiklerini tespit ederek, o konuya ağırlık vermelerini tavsiye etti. Pandemi döneminde evde bulunmanın zaman zaman sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Duru Uyar, “Bazen odaklanamadığım oldu. Ama öğretmenlerimin desteğini çok gördüm. Aradığım her an bıkmadan usanmadan sorularımı yanıtladılar” dedi.
"Marmaris’in gurur oldu"
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Duru Uyar ve ailesini tebrik ederek şunları söyledi; “Bizi gururlandırdın, onurlandırdın. Senin başarın arkadaşlarına da kardeşlerine de senden küçüklere de örnek olacaktır. Özellikle pandemi gibi bir dönemde böyle bir başarının Marmaris’ten çıkması bize çok büyük bir mutluluk verdi.” Duru’ya bisiklet hediye eden Başkan Oktay, bisikletin Marmaris için önemini vurgulayarak “Bisiklet en çevreci ulaşım araçlarından biri. Bunun göstergesi olsun istedik” diye konuştu. Tercihlerinin en başında ODTÜ bulunduğunu söyleyen Duru ise “Kampüste kullanmak için biz de bisiklet almayı düşünüyorduk. Bu hediyeniz beni çok mutlu etti, çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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