YK Enerji’den Rektör Kaçar’a ziyaret

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) Genel Müdürü M. Serhat Dinç ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’ı ziyaret etti.

Kısa bir süre önce rektörlüğe atanan Kaçar’a yeni görevinde başarılar dileyen Dinç ve Pelit, YK Enerji’nin proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. YK Enerji’nin kömür sahalarında sürdürdüğü arkeoloji kazılar konusunda bilgi veren ve Rektör Kaçar’ı kazı alanına davet Dinç, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin katkılarıyla uzun yıllardır Milas’ta kazı çalışmaları sürdürüyoruz. Kazı çalışmaları sırasında bugüne kadar tarihimize ışık tutacak çok önemli tarihi buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserleri de Ören Arkeopark’ta sergiliyoruz. Ayrıca bölge halkı özellikle de köylü kadınlarımız için yepyeni bir istihdam alanı oluşturduk” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Kaçar, YK Enerji’ye çalışmalarında başarılar dileyerek akademi ve özel sektör alanında örnek olarak gösterilecek bu iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Ziyaret sonunda Dinç, Turhan Kaçar’a YK Enerji’nin maden sahalarında yetiştirilen zeytinlerinden elde edilen zeytinyağını hediye etti.