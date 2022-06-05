YK Enerji, öğrencilere çevre bilinci aşıladı

Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik gerçekleştiren YK Enerji, Dünya Çevre Günü’nü öğrencilerle birlikte kutlayarak, atıkları topladı.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ilköğretim öğrencileriyle birlikte kutladı. Çocuklara çevre bilincini aşılamayı hedefleyen etkinlikte, Yeniköy TEK İlköğretim Okulu öğrencileri, aileleri ve şirket çalışanlarıyla birlikte atıkları topladı. Çevreyi koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren bir yaşam biçimi haline gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç; “Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak için tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla kurguluyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde de toplumun tüm kesimleriyle bu alanda işbirliği yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle de çocuklarımızla hem keyifli hem de öğretici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Yeniköy TEK İlköğretim Okulu ve Kemerköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, Yeniköy TEK İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri, aileleri ve şirket çalışanları “Gelin Birlikte Toplayalım” sloganıyla bölgedeki atıkları toplandı. Tüm öğrencilerin katıldığı etkinlik, daha sonra piknik ve çeşitli aktivitelerle devam etti.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan YK Enerji Genel Müdürü Dinç, 5 Haziran 1972’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan sonra 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatarak, “Bu özel günün asıl amacı; dünyanın her yerinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm insanlarda ve kurumlarda çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir bir gelecek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini sağlamak. Biz de YK Enerji olarak sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz” dedi.

“Çocuklarımıza örnek oluyoruz”

YK Enerji’nin kurumsal sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde titizlikle uyguladığını belirten Dinç, “Şirket bünyemizdeki çalışmalarımızın yanı sıra toplumun tüm kesimleriyle de bu alanda iş birlikleri yapıyor, projeler gerçekleştiriyoruz. Çevreyi korumanın bir yaşam biçimi haline gelmesi küçük yaşlarda edinilecek bir alışkanlık. Bu nedenle de çocuklarımıza örnek olmak, onlara çevrenin önemini anlatmak ve yaşamları boyunca bu bilinçle hareket etmelerini sağlamak için Yeniköy TEK İlköğretim Okulu öğrencilerimizle bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Çocukların öğretmenleri, aileleri ve YK Enerji çalışanlarıyla birlikte hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdiğini de sözlerine ekleyen Dinç; “Dünyayı korumak, dünya üzerindeki tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşaması sağlamak bireylerin, şirketlerin, tüm kurumların ve devletlerin en büyük sorumluluğu olmak zorunda. YK Enerji olarak bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretip bir yandan da toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.