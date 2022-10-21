YK Enerji çalışanları, piknik organizasyonunda moral depoladı

Muğla’nın en büyük şirketlerinden biri olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), geleneksel olarak düzenlediği piknik organizasyonu ile çalışanlarını bir araya getirerek aileleri ile birlikte güzel vakit geçirerek moral depolamalarına olanak sağladı.

YK Enerji, Milas’ta yoğun mesai harcayan çalışanlarını unutmayarak, Yeniköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği geleneksel piknik organizasyonunda yaklaşık 3 bin kişilik çalışan ve ailelerinin bir arada bulunmasını sağladı.

İstihdamının yüzde 75’ini çevre köylerden sağlayan YK Enerji’de çalışanlar ve aileleri, piknik alanında birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak güzel anlara tanıklık etti. Halat çekme, çuval yarışı ve şişme oyun parkurunda hünerlerini sergileyen çalışanlar ve çocukları, unutamayacakları bir gün geçirdi.

YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç de, organizasyonda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verdikleri piknik organizasyonuna yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dinç, şöyle konuştu:

“Yeniköy Kemerköy santralleri, bugün sizlerin de yoğun gayret ve desteği ile 40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin enerjisine değer katıyor. Bu 40 yılda birçok yatırımı, birçok yeniliği ve sayısız anıyı geride bıraktık. Sizler nasıl bu santralde büyüdüyseniz, sizden sonra da bu santralde çocuklarımız büyüyecektir. Ülkemizde yılda 2 milyon hanenin elektriğini tek başımıza karşılıyoruz. Sanayimizin, esnafımızın ve hane halkının enerji faturasının yükselmemesi için fedakarlıkla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem, verimlilik ve çevreyle ilgili yatırım projelerimizin devam ettiği bir yıl olacak. YK Enerji olarak Türkiye elektrik arz güvenliğinde yine önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğiz. Orta ve uzun vadeli YK Enerji’nin yeni yatırımları da söz konusu. Yeni maden sahalarımız da açılınca, mevcut istihdamımız da büyümeye devam edecek.”

Konuşmanın ardından, YK Enerji bünyesinde sosyal tesislerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Binlerce kişinin keyifli bir gün geçirdiği piknik, Zeynep Onat konseriyle sona erdi.