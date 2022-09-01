YK Enerji, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne santral bünyesinde istasyon kurdu

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile düzenlediği protokol çerçevesinde, bölgeye daha hızlı hizmet verebilmek ve müdahale sürelerini azaltmak amacıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na, Yeniköy Sosyal Tesisleri içerisinde yer tahsis etti.

Acil sağlık hizmeti açısından kritik bir öneme sahip Ören yolunda bulunan Yeniköy Sosyal Tesisleri, konum itibarıyla yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı kritik bir noktada yer alıyor.

Milas-Ören karayolunun özellikle yaz aylarında trafiğin arttığı, geliş ve gidişin aynı yol üzerinden sağlandığı dar, virajlı ve dikkat isteyen bir güzergah olduğu belirtilirken, yer tahsis edilen bölgenin trafik kazalarının sıkça yaşandığı böyle bir konumda bulunması bölge halkı tarafından da sevindirici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, bu çerçevede aralarında Bağdamları, Fesleğen, Çakıralan, Gürceğiz, Karacaağaç, Sekköy, Çamköy, İkizköy ve Pınararası ile birlikte toplam 19 mahalleye birinci ekip olarak destek veriyor. Kultak, Alatepe, Ören, Kısırlar, Gökbel, Mazıköy, Beçin’e kadar uzanan büyük bir alanı da bölge ekiplerinin vakada olması durumunda destekliyor.

İstasyon, aralarında acil tıp teknisyeni, paramedik ve şoförden oluşan toplam 13 kişilik bir ekiple, 7 gün 24 saat vardiya esasına göre çalışıyor.