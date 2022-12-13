Yıldız Kenter sahnesi iki oyuna ev sahipliği yapacak

Kültür kenti Muğla’da farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Yalancı Aranıyor’ ve ‘Kocasını Pişiren Kadın’ tiyatro oyunlarını 20-21 Aralık tarihlerinde sanatseverlerle buluşturacak.

20 Aralık Salı günü izleyicisi ile buluşacak ‘Kocasını Pişiren Kadın’ oyunu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı ödüllerinde Filiz Çevik Tan’a 2022 Jüri Özel Yönetmen Ödülü, Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş’e Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazandırdı. Debbie İssit’in yazdığı, çevirisini Yasemin Erbulun’un yaptığı “Kocasını Pişiren Kadın” oyununun yönetmenliğini Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü kurucusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Çevik Tan yapıyor.

Yönetmen Filiz Çevik Tan; “Oyun; coğrafya ayırt etmeyen konusu ile herkese tanıdık gelecek”

Yönetmen Tan oyunla ilgili şunları söyledi: “Debbie İssit, Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile çağımızın ne yazık ki kanıksanmış kadın trajedisini yüksek tempolu bir komedi içinde sunmayı başarmış. İki kadının karşısına, temel içgüdülerinden ödün vermeyen bir erkek çıkarmış ve çok bilindik bir aşk üçgeni hikayesinden kara komik bir atmosfer kurmuş. Oyun; coğrafya ayırt etmeyen konusu ile herkese tanıdık gelecek, bu aşinalığın içinden, trajikomik halimizle bizi yüzleştirecek bir seyirlik vaat ediyor.”

Yönetmen Erdal Cindoruk; “Oyunumuz kahkaha garantilidir”

21 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak “Yalancı Aranıyor” oyununu Sinema ve dizi oyuncusu Erdal Cindoruk hem yönetiyor hem oynuyor. Yalancı Aranıyor adlı oyunun yönetmeni usta oyuncu Erdal Cindoruk oyunla ilgili şunları söyledi; “Yunan yazar Dimitri Pshatas’ın “Yalancı Aranıyor” adlı vodvil tarzı oyunu (Komedi) Türkiye gerçeklerine oldukça yakın konuları işlemektedir. Yani bizim bu oyunu oynamayı tercih etmemizin birinci sebebi budur. Oyun üzerinde yaptığımız adaptasyon çalışmaları sonucu ortaya suya sabuna dokunan siyasi mesajları olan bir komedi çıktı. Oyunumuz kahkaha garantilidir” dedi.