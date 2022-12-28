Yılbaşında kıyı ilçelerde yerel sağanak bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yeni yılda Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının gece 3, gündüz ise 15 derece dolayında seyredeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç sisteminin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yılbaşında Muğla il merkezinde beklenen hava durumu parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı, en düşük 3, en yüksek 15 derece olacak” denildi.