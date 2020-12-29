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Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim
Yılbaşı için güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Muğla’da yeni yılı Muğla’da girmek için diğer illerden gelen araç trafiğinde artış gözlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
MUĞLA 29.12.2020, 13:50
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Yılbaşı için güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Muğla’da yeni yılı Muğla’da girmek için diğer illerden gelen araç trafiğinde artış gözlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Muğla’da ikinci konutu bulunan veya yeni yılı otellerde girmek isteyen vatandaşlar özel araçları ile giriş yaptığı Muğla’da Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ve bağlı istasyonlarda 24 saat denetime geçildi. Vatandaşların yoğun olarak giriş yaptığı başta Bodrum olmak üzere Marmaris, Datça, Fethiye geçiş güzergahı üzerinde bulunan Sakartepe rampa girişinde de Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sürücüleri uyarıyor.Sakartepe rampası girişinde gelen araçlar tek tek durdurularak sürücüler yağışlı hava nedeniyle yol durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere ayrıca, hız yapmamaları, emniyet kemerini takmaları, alkollü araç kullanmamaları, araç ile seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarı yapan trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyor.
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