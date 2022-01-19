YİKOB’dan antik kentlere 25 milyon TL destek

Türkiye’de yaz-kış en fazla arkeolojik kazı çalışmasının yürütüldüğü Muğla’da kazı çalışmalarına Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2021 yılında 25 milyon lira destek sağlandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Müze Müdürleri ve Arkeoloji Kazı Başkanlarıyla bilgi paylaşımı ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Ali Haydar İstemihan, müze müdürleri ile kazı başkanları katıldı.

Toplantıda, kazı başkanları kazı alanlarında 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 2022 yılı için planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Kazı başkanları tarafından yürütülen çalışmaların hem bölge, hem de ülke turizmi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, 2021 yılı içerisinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaklaşık 25 Milyon Türk Lirası destek sağladıklarını söyledi.

Tlos Antik Kenti, Lettoon Antik Kenti, Kaunos Antik Kenti, Knidos Antik Kenti, Stratonikeia Antik Kenti, Euromos Antik Kenti, Beçin Ören Yeri, Kissebükü Antik Kenti, Herakleia Göl Kalesi ve Endymin Kutsal Alanı, Sedir Adası, Pedasa Antik Kenti, Fethiye Kalesi ve Özlüce Doğal Sit Alanında yürütülen bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle tamamlandığı açıklandı.

Stratonikeia Antik Kentinde bulunan Cumhuriyet Dönemi Depo restorasyonu, Mustafa Tosun Evi restorasyonu ile antik kent giriş yol kaplaması, Beçin Kale önü Çeşme restorasyonu, Seydikemer Çaltılar Mahallesinde bulunan tescilli okul binası restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Stratonikeia Antik Kentinde bulunan Semerci Ömer Evi, Kaunos Antik Kentinde bulunan Tiyatro, Pedasa Antik Kentinde bulunan Gözetleme Kulesi ve Beçin Kalesinde bulunan çeşme, su yolu ve havuzun restorasyon çalışmaları YİKOB desteğiyle devam ettiği belirtildi.