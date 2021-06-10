Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Talay’ tedavisinin ardından uydudan izlenecek

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan genç Yeşil Deniz Kaplumbağası ’Talay’ 16 Haziran Çarşamba ’Dünya Deniz Kaplumbağası Günü’ dolayısıyla denize bırakılacak.

DEKAMER son yıllarda bu konudaki bilgi birikimini artırmak için giderek artan sayıda deniz kaplumbağasını izliyor. Bunlardan biri 2019 yılında izlenmeye başlanan caretta caretta ‘Tuba’ olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan izleme ve koruma çalışmaları sırasında kumsalda tespit edilen iribaş deniz kaplumbağası Tuba, yaklaşık iki aylık tedavisinin ardından uydu izleme cihazıyla takip edilmeye başlandı. Tuba o günden bu yana kamuoyu tarafından ilgiyle takip edildi. Şimdiye kadar yaklaşık dört buçuk milyon kişinin izlediği yolculuğu boyunca Tuba 10 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçirdiğini aktardı. Erkek deniz kaplumbağalarının sadece kuluçka süresince yuvada gelişirken ve yuvadan çıkıp denize giderken karada bulunduğu, ergin dişilerin ise 2-3 yılda bir yuva yapmak için karaya çıktığı bilgisini veren Kaska, “Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için denizde nerelerde yaşadıklarını, hangi yolları kullanarak göç ettiklerini bilmek ve yaralı kaplumbağaların tedavilerinin ardından denize bırakıldığında nasıl bir davranış sergilediklerini takip etmek önemli” dedi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının da önemini vurgulamak istediklerini belirten Prof. Dr. Kaska, “Çoğu zaman, ülkemizde çok iyi tanınan iribaş deniz kaplumbağasıyla karıştırılan ancak nesli daha büyük tehdit altında olan yeşil deniz kaplumbağası ise hakkında daha az bilgi sahibi olduğumuz bir türdür. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde uydu izleme cihazıyla denize bırakılacak, otçul beslenen ve denizlerin bahçıvanı olarak görev yapan yeşil deniz kaplumbağalarının da önemini vurgulamak istiyoruz. Bu doğrultuda Türk mitolojisinde deniz tanrısı anlamına gelen ’Talay’ ismi verilen genç yeşil deniz kaplumbağası ile birlikte tedavisi tamamlanan diğer kaplumbağalar da denize kavuşacak" diye konuştu.