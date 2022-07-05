Yerkesik Dağdibi bağlantı yolunda asfaltlama çalışması

Menteşe Belediyesi ekipleri mevsim şartlarının uygun olması ile birlikte yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdiler.

Belediye ekiplerince Yerkesik ve Dağdibi Mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda Asfalt sathi kaplama çalışması yapıldı.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yolun aktif kullanılan önemli bir bağlantı yolu olduğunu kaydederek, “Yaz aylarının başlamasıyla birlikte tüm bölgelerimizde yol yapım çalışmalarımıza hız verdik. Yerkesik ve Dağdibi mahallelerimiz arasındaki bağlantı yolumuzda asfalt sathi kaplama çalışması yaptık. Kırsal ve merkez ayrımı yapmadan öncelik sırasına göre imkânlarımız dâhilinde yollarımızın daha güvenli ve modern olması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.