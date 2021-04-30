Yerel tohumlar toprakla buluştu

Türkiye’nin 80 iline bugüne kadar yaklaşık 10 Milyon tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında yapılacak olan yerel tohumları toprakla buluşturdu. Yerel tohum merkezindeki dikime katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yerel tohumun ulusal güç olduğunu söyledi ve Muğla’nın topraklarında filizlenen yerel tohumların tüm Türkiye’ye yayılacağını belirtti.

109 çeşit yerel tohum için 25 bin fide dikildi

Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni 29 Ekim 2016 yılında kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine bugüne kadar incelenmiş 918 yerel tohum kazandırdı. Yerel tohumları tohum test laboratuvarlarında hastalık, zararlı ve çimlenme analizlerine tabi tutarak test eden Büyükşehir Belediyesi tohumların ekimini yaparak çoğaltıyor. Bugüne kadar Türkiye’nin 80 iline 10 Milyon tohum gönderen Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında dağıtacağı tohumların dikimlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile yaptı. Bu yıl 109 çeşit yerel tohumun dağıtımını yapacak olan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi ve Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği’nde 25 bin fideyi toprakla buluşturdu. Domatesten bibere, patlıcandan kavun karpuza kadar 109 çeşit tohumun dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Gürün; “Yerel tohum yerli üretimin temelidir bir nevi tohum yeniden doğum demektir.”

Milli ekonominin temeli tarım, yerli üretimin temelinin de yerel tohum olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 25 bin fidenin Muğla’da toprakla buluştuğunu buradan elde edilecek tohumların tüm Türkiye’ye yayılacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Anadolu tarımın başladığı, bereketi ile nice nesli yetiştiren kadim topraklara sahiptir. Kendi kendine yetebilen ülkelerin arasında olan ülkemiz ne yazık ki yanlış tarım politikaları ile üreten değil ithal eden bir ülke konumuna sürüklenmiştir. Yurt dışından toprak kiralamak, daha uygun diye samana kadar birçok ürünü dışarıdan satın almak üreten köylümüzü ve bereketli topraklarımıza sırtımızı dönmektir. Tarımda en önemli konu da yerel tohum meselesidir. Atalarımızın sandıklarında en değerlisi gibi sakladığı, gözü gibi baktığı yerel tohumlarımızı bizler için ve toprağımız için çok kıymetlidir. Yerel tohum yerli üretimin temeli bir nevi tohum yeniden doğum demektir. Ekilen, toprakla buluşan özünü bildiğimiz tohumlar bizlere sağlıklı, verimli besinler olarak geri dönecektir.

Muğla’mızda 29 Ekim 2016 yılında kurduğumuz Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde 918 yerel tohumumuzu tahlillerini yaparak muhafaza ediyor, çoğaltıyoruz. Bugüne kadar 80 ilimize 10 Milyon tohum göndermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2022 için dağıtımı yapılacak yerel tohumlarımız da toprakla buluştu. Muğla’nın topraklarına dikilen, burada doğacak, filizlenecek tohumlar tüm Türkiye’de üretici ile buluşacak ve ülkemizin üretimine bir nebze olsun katkı sağlayacağız” dedi.