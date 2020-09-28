Yerel tohumlar laboratuvarlarda test ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile kurduğu ve Türkiye’nin en kapsamlı merkezi olan Yerel Tohum Merkezi ata tohumlarını sadece toplamak ve üretmekle yetinmiyor. Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarı ile toplanan ve üretilen tohumlar, tohumlarla taşınan hastalıklar yönünden test ediliyor. Tohumlar bu testlerden geçmeden halka dağıtılmıyor.

Tohum Test Laboratuvarında Yerel Tohum Merkezi’nde bulunan ve merkeze getirilerek çoğaltımı yapılan tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği test ediliyor. Bu kapsamda Yerel Tohum Merkezi’nin envanterinde bulunan 876 adet tohumdan bugüne kadar 368 adet tohumun hastalık ve tespiti için analizleri yapıldı.

Başkan Gürün; “Üreten bir Muğla için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın genetik mirasını korumak ve tarımsal üretimin artması için ata tohumlarına büyük önem verdiklerini söyledi ve Yerel tohum merkezinde gerekli testleri yaptıklarını belirtti.

Başkan Gürün, “Yerel tohum demek ulusal güç demek. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğlamıza kazandırırken ata tohumlarımızı geleceğe miras bırakmayı ve üreticimizin toprağına uygun tohumlarla üretim yapmasını amaçladık. Yerel Tohum Merkezi’mizdeki üç bölümden biri olan Tohum Test Laboratuvarı’mızda bölgeler arası kontrolsüzce yapılan tohum takası vasıtasıyla paylaşılan yerel tohumları kontrol etmekte ve vatandaşlarımıza dağıtılmadan testlere tabi tutmaktayız. Bilimsel yöntemlerle tohumumuza, toprağımıza, üreticimize sahip çıkıyor, üreten bir Muğla için çalışıyoruz” dedi.