‘Yerel Tohum Sokağı’ filiz vermeye başladı

Fethiye İncirköy’de 2019 yılında kurulan Yerel Tohum Derneği’nin çalışmaları, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın da desteği ile Yerel Tohum Sokağı olma yolunda ilerliyor. İki adet depo binasında korunmaya çalışılan yerel tohumlar, üreticinin umudu olacak.

2019 yılında kurulan Yerel Tohum Derneği, 2022 yılı itibari ile ortak alan dönüşümü ile mekânsal bir fark oluşturma çabasına girdi. Yerel tohum bankasını tanıtma amacı ile düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, Yerel Tohum Derneği Başkanı Ebru Oğuzhan Yeter, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Yerel Tohum Bankası

Mekânsal dönüşümün yerel tekniklerle yapılmasını öngören projenin ana hedefi endemik bitki dokusu korunarak ortak alan dönüşümünün yapılması olarak vurgulanıyor. Yörenin tüm coğrafik özelliklerini barındıran bitkilerden maksimum seviyede yaralanarak gerçekleşecek olan projede, İncirköy deresinin ıslahı çalışması başat konu olarak vurgulanıyor. Ardından teraslama tekniği ile yapılacak olan ıslah çalışmasından sonra, köylünün ve çiftçinin yararlanacağı yerel tohumların yeni oluşturulacak olan depolama alanlarında saklanması öngörülüyor.

Adaçayı, lavanta ve kekik merkezli üretim yapan İncirköy; bu proje ile kadın istihdamı açısından da bölgeye ekonomik bir katkı sağlayacak. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından da desteklenecek olan proje, tarımsal kalkınmada en önemli figürlerden biri olan yerel tohumların saklanması ve korunması anlamında önemli bir adım atmış olacak.