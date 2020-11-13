Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ yetkilileri, köylülerle bir araya geldi

Ege Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık Yüzde 5‘ini karşılayan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, çevre köylere giderek vatandaşları dinledi. Kurum yetkilileri ziyaretlerin amacının; bölgesel iletişimi güçlendirmek ve sosyal fayda esasına dayalı olarak, başta köy muhtarları olmak üzere köyün ileri gelenleri ile istişare toplantıları düzenlemek olduğunu belirtti.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, 25 çevre köye ziyaretler gerçekleştirdi. Son aylarda pandemi nedeniyle yaşanan zor süreçte; çevre köylerde yaşayan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini mahalleleri ziyaret ederek raporladıklarını belirten YKKK Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol “YK Eenerji olarak biz güçlü alt yapısı, alanında uzman profesyonel kadrosu ve çağdaş yönetim anlayışıyla ülkemiz ekonomisine ve kalkınmasına değer kazandırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. YK Enerji olarak ana iletişim politikamız; toplumun güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmaya tam destek verilmesidir. Bunun sağlanması için, paydaşlarla diyalogun sürekli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesinin öneminin bilincindeyiz” diyerek bu kapsamda; Milas’a bağlı Gürceğiz, İkizköy, Kalem, Akçakaya, Alaçam, Alatepe, Bağdamları, Bayır, Çakıralan, Çamköy, Çamlıca, Çiftlik, Dereköy, Fesleğen, Karacaağaç, Karacahisar, Kayadere, Kultak, Ören, Pinar, Pinararası, Sekköy, Türkevleri, Ulaş, Yoğunoluk olmak üzere toplam 25 çevre köye ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde olunması dolayısıyla, çevre halkına em moral vermek hem de kendilerinden taleplerini öğrenmek üzere yola koyulduklarını kaydeden YKKK Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol “Gittiğimiz tüm köylerde açık alanda gerçekleştirdiğimiz toplantılara halkımızın katılımı da oldukça iyiydi. Toplantılarımıza köyün muhtarı, azaları, varsa öğretmeni, imamı başta olmak üzere ileri gelenleri kısıtlı sayıda katılım gösterdi. Gelinen noktada, muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz” diyerek kurum olarak bölge halkına ve köylere kaytkı sağlamak için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ olarak büyük bir aile olduklarını ve sadece bölge halkından yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol “Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’de mevcut durumda yerel halka istihdam konusunda büyük bir hassasiyet gözetiliyor. Yüzde 75 oranında yöre halkının katılımıyla işleyen santrallerde toplamda yüklenici çalışanları dahil 2 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanıyor” dedi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen sosyal yatırımlar ve projelerde prensip olarak bölgesel kalkınmaya destek verildiği ve sosyal yatırım ve sorumluluk projeleirnde önceliğin yöre köylere verildiği belirtildi.