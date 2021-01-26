Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. çevreye duyarlı madenciliğin öncüsü oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde bölge halkına 2 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, 2020 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) insana ve doğaya saygılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

YK Enerji’nin 2020 yılında yaptığı faaliyetler ile ilgili bir değerlendirme yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, elektrik üretiminde yerli ve milli kaynakların kullanımının yanı sıra istihdam oluşturulmasının da önemine değinerek, “Enerjiyi en fazla katma değer oluşturarak üretmek, ülkelerin gelişmişlik seviyesi açısından en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla biz de şirket olarak yeraltı kaynaklarımızı en doğru şekilde ülke ekonomimize kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. 6 yıl önce, Yeniköy Kemerköy santrallerini devraldığımız ilk günden bu yana insan hayatını ve doğayı ön plana alarak ve sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vererek üretim yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi her zaman sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, 2020 yılında YK Enerji tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti;

“YK Enerji olarak çevre izni, Karbon ISO 14064 ve Su Ayak İzi ISO 14046, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Motor Yağı Değişim ve Tehlikeli Madde Faaliyet belgelerini almaya hak kazandık ve lisans başvurularımızı yaptık. Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’ni ülkemizde ilk hak eden kurumlardan biri olduk. Bu yıl, Sıfır Atık Belgemizi bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlık bir alandayız. Bu anlamda yaban hayatını da korumaya gayret gösteriyoruz. Ekolojik dengeyi sağlayan birçok can dostumuzla aynı sahayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız da bu konuda oldukça bilinçli davranıyor, gösterdikleri tutum ve örnek davranışlardan dolayı onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. YK Enerji olarak bizim için önemli olan bir diğer konu da faaliyette bulunduğumuz bölgeye ve topluma fayda sağlamak. Bu kapsamda yürüttüğümüz tüm sosyal sorumluluk projelerimizi, pandemi koşullarına uygun olarak devam ettiriyoruz. Amacımız; kolektif bir yaklaşımla bölgesel potansiyeli destekleyici güçlü üretim fırsatlarını tespit etmek ve özellikle bölgedeki kadın ve gençler için istihdam ve gelir modeli ortaya koyarak örnek teşkil etmek” dedi.

Eğitime destek

2020 yılı içerisinde çevredeki köy okullarına kütüphane yapılmasını ve kütüphanesi olan okullara ise kitap temini sağladıklarını belirten Dinç, “Bu yıl desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Yine geçen yıl olduğu gibi çevre köy okullarımızda enerji sektörünün ve farklı meslek gruplarının tanıtımlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında farkındalık artırıcı eğitimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yatırım ortaklarımız Limak & IC Holding Vakıfları tarafından verilen burslardan çevre köylerimizde okuyan dezavantajlı öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz” dedi.

“Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri 2020’de 400 bin fidan dikti”

Dinç, 2020 yılında gerçekleştirdikleri çevresel ve toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalardan biri olarak Orman Genel Müdürlüğü ile ortakları Limak & IC Holding arasında imzalanan ‘3 Yılda 1 Milyon Ağaçlandırma Sözleşmesi’ kapsamında 300 bin fidan dikimini kurum adına gerçekleştirdiklerini söyledi. Dinç, “Buna ilaveten, Kömür Üreticileri Derneği’nin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında 100 bin fidan dikimi yapılarak toplam 400 bin ağaç diktik” dedi.

“Niyetimiz zeytine sahip çıkmak”

Çalışmalar kapsamında zorunluluk gereği yerinden sökülen zeytin ağaçlarının, uygun görülen yerlere nakledilmesini çok önemsediklerini ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Dinç, “Niyetimiz zeytine sahip çıkmak ve sürdürülebilir tarıma destek olmak. Naklettiğimiz yüzlerce zeytin ağacından köylülerimiz ile elele vererek ürettiğimiz zeytinyağlarımızı gerek bölge halkı ile gerek çalışanlarımızla bedelsiz olarak paylaşıyoruz. Böylece hem sürdürülebilir tarımı destekliyor hem de bulunduğumuz topluma fayda sağlıyoruz” dedi.

“Kültürel mirasımız bizim için değerli”

Maden çalışma alanlarında İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile işbirliği halinde olduklarını belirten Dinç, “Kültürel mirasımız bizim için değerli ve mutlaka korunması gerektiğinin bilincindeyiz. Maden sahamızda çıkan kalıntıların ilk bulunduğu günden bu yana, YK Enerji sponsorluğunda Milas Ören Arkeopark Alanı’na taşınmasını sağlıyoruz. Milas Ören Arkeopark Alanı, bünyesinde barındırdığı eserlerle birlikte tarihin tam 7 ayrı dönemine ışık tutar halde arkeologlarımız tarafından dizayn ediliyor. Böylesine önemli bir kültürel projeye katkı vermek bizler için gurur verici”

“Kemerköy’de rehabilitasyon çalışmaları aralıksız sürüyor”

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bizzat üstünde durduğu bir konu olan termik santrallerde rehabilitasyon çalışmalarına 240 Milyon Euro yatırımla başladık ve yatırım planlamamızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz” diyen Dinç, “Uluslararası iki büyük firma ile yaptığımız çalışmalar ile ilave Bin 200 kişi istihdam edildi. Halihazırda sahadaki görevleri kesintisiz devam ediyor. Diğer taraftan hassasiyet gösterdiğimiz bir diğer konu olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından emisyonlarımız 7/24 takip ediliyor. Devam eden rehabilitasyonlarla emisyonlarımızın azaltılması ve ülkemizin bu konudaki mevcut durumunun iyleştirilmesine katkı vermek de hedeflerimiz arasında yer alıyor”

“Çevre halkımız ile sürekli iletişim halindeyiz”

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, 25 çevre köy ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını, çevre haklından aldıkları tüm geri bildirimleri, talepleri ve önerileri büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini, bu kapsamda 2020 yılında aldıkları görüş ve talepler doğrultusunda yaptıkları çalışmalar kapsamında;

Dereköy Mahallesi’nde yol genişletme ve ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bağdamları Mahallesi’nde yolların iyileştirilmesi için kireçtaşı ocağımızdan elek altı malzeme verilmiştir. Karacaağaç Mahallesi’nde yapılmakta olan etkinlik alanının düzenlenmesi için iş makinesi ve dolgu malzemesi temini suretiyle katkıda bulunulmuştur. İkizköy Karadam Mahallesi’nin yollarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi sağlanmıştır. Sekköy Mahallesi’nin yollarının düzenlenmesi sağlanmıştır, Çamlıca Mahallesi yolu tesviye işi tamamlanmıştır. Çökertme Mahallesi yol ıslahında ve yapılmakta olan içme suyu hattının kanallarının üzerinin kapatılması işinde kullanılmak üzere kireçtaşı ocağımızdan elek altı malzeme verilmiştir. İkizköy’de istimlak edilen mahallede yaşayanlardan maddi durumu iyi olmayanların taşınmalarına destek olunmuştur. Ayrıca İkizköylülerin su sıkıntısı için MUSKİ ile görüşülerek çözüme katkı sağlanmıştır. İstimlak edilen alanlarda bulunan zeytinliklerin sökülmesi ve yeni yerlerine dikilmesi konusunda destek olunmuştur. Madencilik faaliyetlerimizden etkilenen çevre sakinlerinin arkeolojik kazı faaliyetlerinde çalışmak üzere istihdam edilmesi sağlanmıştır. Bölgemizde meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına; Orman İşletme Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda iş makinası ve arazöz araçları ile destek olunmuştur. Bu desteklerimiz ihtiyaç halinde de devam edecek.

Dinç, “YK Enerji olarak; 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da enerji üretim faaliyetlerimize devam ederken topluma fayda sağlamaya yönelik çalışmalarımıza da durmadan devam edeceğiz. Bu vesile ile; 2021 yılının tüm dünya ve ülkemize başta sağlık olmak üzere, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz” dedi.