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Yeni hastanede ilk hayatlar

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNE YAPTIRILAN MİLAS DEVLET HASTANESİ AMELİYAT HANELERİNDE GERÇEKLEŞEN İLK OPERASYONLARIN ARDINDAN TÜM BİRİMLERİYLE RESMEN AÇILMIŞ OLDU.

MUĞLA 10.09.2020, 12:27
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Yeni hastanede ilk hayatlar

Muğla’nın Milas ilçesine yaptırılan Milas Devlet Hastanesi ameliyathanelerinde gerçekleşen ilk operasyonların ardından tüm birimleriyle resmen açılmış oldu. Açıldığı ilk gün normal doğumla hayata merhaba diyen Önem bebeğin ardından ameliyat hanenin ilk hastası da yine sezaryen doğumla dünyaya gelen Albayrak bebek oldu.

75’inci Yıl Milas Devlet Hastanesinin yeni Milas Devlet Hastanesine taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılması ile hasta kabulüne başladı. Önem ailesinin bebekleri Hasan Batu Önem hayata merhaba diyerek hastanenin ilk doğum vakası olarak kayıtlara geçti.

Hasan bebeğin ardından 4 genel, 1 kadın doğum ve 1 küçük operasyonlar olmak üzere 6 ameliyathanesi bulunan yeni hastanede, ameliyathanelerin ilk hastası da yine 1 doğum vakası oldu. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Cihan Deniz Keleş’in gerçekleştirdiği ilk sezaryen operasyonu ile Albayrak ailesinin 2. çocukları Erim bebek hayata merhaba diyerek ameliyathanenin ilk hastası oldu. Genel anestezi yoluyla sezaryen sıfatıyla ameliyathanelerinde taşınmasına onayı veren bu vakanın ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ameliyathanelerinin de resmen kapanışı gerçekleşti.

Tüm birimlerin taşınmasının gerçekleştiğini ifade eden Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu; “Milasımızın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini verecek olan bu muhteşem eserin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüz Dr. İskender Gencer’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bugüne kadar ve özellikle taşınma sürecinde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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