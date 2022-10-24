Yeni göreve başlayan inşaat mühendisi ve mimarlara eğitim veriliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni göreve başlayan inşaat mühendisi ve mimarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenliyor.

Ömer Eşen Eğitim Merkezi’nde 24-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitim İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiriliyor. 28 inşaat mühendisi ve mimarın katıldığı seminerde yeni göreve başlayan teknik elemanların mesleki yeterliliklerini ve verimini artırmak, yapım işleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemlerini anlatmak ve güncellenen inşaat mevzuatları hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor. Eğitim seminerinin açılışına Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı İrfan Filik, Makine İkmal Şube Müdürü Halil Kısacık ve Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman katıldı.