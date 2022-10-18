Yeni evli çiftten Başkan Gürün’e teşekkür ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sende Gel Engelsiz Kafe’de dünya evine giren Aysel ve Yusuf çifti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve burada tanışarak hayatlarını birleştirme kararı alan Aysel Arslan ve Yusuf Ferik çifti düğünlerini tanıştıkları eski FESEM binası şimdi Muğla Büyükşehir Belediyesi Sende Gel Engelsiz Kafe olan tesiste yaptılar. Aysel Arslan ve Yusuf Ferik çifti en mutlu günlerinde destekleri ile yanlarında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret ederek teşekkür ettiler. Mutluluğun, sevginin, umudun paylaşarak çoğaldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ziyaretleri için yeni evli çifte teşekkür etti ve ömür boyu mutluluklar diledi.