Yeni eğitim-öğretim yılı tedbirleri değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yeni eğitim ve öğretim yılında alınacak asayiş ve trafik tedbirleri değerlendirildi. Valilik 75’inci Yol toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim ve Büyükşehir Ulaşım Daire yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri genelgesinde belirtilen hususların istişare edildiği toplantıda, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmalar ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde, taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil, tüm okul servis araçları, şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması sağlanacak. Denetim faaliyetlerinde eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak.

Okul servis araçlarının denetiminde; Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecek. Araç kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Araçlarda en az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak.

Genel Emniyet ve Asayişe tedbirleri çerçevesinde, öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışılabilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet cafe/oyun salonları vb. yerleri denetlenecek.