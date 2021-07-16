Yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmenle 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli bir teknenin durumundan şüphelendi.

Hareket halindeki tekne durdurulduktan sonra yapılan kontrollerde 63 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Bodrum Limanı’na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne teslim edileceği bildirildi.