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Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 18.10.2021, 20:10
Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, gecenin ilk saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine bölgeye bot sevk etti.

Bölgeye sevke dilen Sahil Güvenlik Botu yelkenli tekne içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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