Yelkenli teknede 114 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde dün gece saatlerinde Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 114 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri Yelkenli bir teknede arama yaptı. Yelkenli tekne içinde üst üste istiflenmiş vaziyette toplam 114 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ile birlikte Datça’ya getirilen Yelkenli tekne içinde 2 de göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında soruşturma başlatıldı.