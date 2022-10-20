Yelkenler Gümüşlük için açıldı, heyecan doruğa çıktı

Akdeniz’in en büyük yelken yarışı olan Bodrum Cup yarışının 3’üncü gününde yelkenler Gümüşlük etabı için açıldı. Yarışların 3’üncü gününde heyecan doruğa çıktı, yelkenciler kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor.

Yelken tutkunlarının 34 yıldır vazgeçemediği American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışının 3’üncü gününde Kisebükün’den çıkan ahşap yelkenli tekneler Gümüşlük koyuna kadar mücadele etmeye başladı. Rüzgarın olması yelkencileri ve sporcuları sevindirdi. Startın ardından hemen yelkenlerini açan yatlar görsel şölen oluşturdu. Bin 500 yarışmacının katıldığı 70 yelkenli teknenin mücadele ettiği yarışta heyecanlı anlarda yaşanmaya başladı. Son anda yapılan manevralarla zaman zaman heyecan doruğa çıktı. Oldukça heyecanlı geçen yarış Bodrum - Bodrum etabıyla son bulacak.

Yarışların 3’üncü gününde kısa bir açıklama yapan Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras havanın rüzgarlı olması yarışmacıları heyecanlandırdığını ifade ederek “Şu anda daha büyük bir heyecan var yatlarda. Çok güzel görüntüler oluşuyor. Rüzgarımız çok güzel. Biz bu yatların maviye çok yakıştığını hep dile getiriyorduk. Bu tekneler bu denizlere çok yakışıyor. Bu denizleri sürdürülebilmesi için bu denizleri korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bodrum Cup Organizasyonunda yer alan Gürol İnan ise yarışların çok heyecanlı geçtiğini belirterek “Çok müthiş bir yarış geçiyor. Tüm yelkencilerin burada olmasını isterdim. Burada olmayan bunun keyfine ulaşamayan herkesin bir dahaki yıla yada bundan sonraki etaplara bekliyoruz. Çok güzel bir yarış oluyor yelkenler açıldı, yarış heyecanı ikiye katlandı rüzgarla birlikte” şeklinde konuştu.

Bodrum Cup yarışlarına kendi yelkenli teknesiyle katılan Erdem Ağan ise çok güzel bir yarış olduğunu ifade ederek “Bodrum cup yılın en güzel yarışı. Herkesi bir araya toplayan hem gastronominin hem yeşilin, mavinin ve denizcileri bir araya getiren süper bir festival. Bu sene 34’üncü yılını kutluyoruz. Çok harika bir yarış, katılımca oldukça iyi daha nice yarışlara inşallah. Yeşili, denizi, maviyi koruyup, torunlarımıza aktarmak görevimiz. Bodrum Cup çok güzel bir şekilde bunun mesajını veriyor. Bizlerde bu yarışı ve bu değerleri hem ileriye hem de başka platformlara taşımalıyız” dedi.