Yelkencilerden anı duvarı boyama etkinliği

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü’nde anı duvarı boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, 62 ülkeden 62 yelkenci Eğitmen Salih Uygun ile birlikte renkli ve anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye Yelken Federasyonu Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kurulu Başkanı Serpil Çam, Bodrum’da düzenlenecek olan dünya şampiyonası için heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Her ülkenin çocuklarının resmin bir parçasını boyayacakları bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ortaya ortak bir eser çıkarıyorlar. 8-14 yaş aralığındaki bu çocuklarımız hem dünyanın hem de yelken sporunun geleceği. Onların buradan güzel anılarla ayrılmasını istiyoruz. TYF Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kurulu olarak etkinliklerimiz 5 yıldır devam ediyor. Organizasyonlarımızda sosyal sorumluluğun yer almasını çok önemsiyoruz" dedi.

Bodrum ve yelken sporu için çok önemli bir organizasyonun içinde olduklarını söyleyen Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Bodrum denizci bir kent. Bodrum Deniz Müzesi olarak denizcilik kültürünü yaşatmak, tarihini aktarmakla ilgili birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tip sosyal etkinliklerde de yer alarak destek veriyoruz. Bu yıl da TYF ile birlikte bir anı duvarı boyama etkinliği düzenledik. Çocukların kendilerini buraya ait hissedecekleri bir eser ortaya koymak istedik. Her daim desteğini esirgemeyen ve bizlerin yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği de etkinliğe sualtı yaşamı ve habitatlar konusunda bugüne kadar yaptığı farkındalık ve envanter çalışmalarından derlediği görüntüler ile destek verdi. Türkiye’nin ilk dünya turu yapan yelkencileri Oda ve Sadun Boro’nun torunu Suyla Polat, 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası için hazırladığı video kaydıyla Londra’dan etkinliğe katılım sağladı. Onların anısına Nikita Koshkin’in Usher Waltz adlı eserini yelkenciler için seslendiren Polat, tüm sporculara başarılar diledi.