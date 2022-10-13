Yelkenciler Athena konseriyle coşacak

Her yıl denizcilik ve yelken tutkunlarını Bodrum’da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup, 22 Ekim Cumartesi günü Ağanlar Tersanesi’nde Athena grubunu ağırlayacak. Athena konserinden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu Fonu, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak.

Akdeniz’in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup 34’üncü yılında da heyecan dolu yarışlar sonrasında nefes kesici bir etkinlikle tamamlanacak. 22 Ekim Cumartesi günü son bulacak olan yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni sonrası Bodrum’da Athena rüzgarı esecek. Konser gelirinin Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacağı organizasyon keyifli anlara sahne olacak.