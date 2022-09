Yaz kursları etkinlikle sona erdi

Menteşe Belediyesi Yaz Kursları Ali Fuat Özge Spor Kompleksinde düzenlenen etkinlikle sona erdi. Etkinlikte kurslara katılan çocukların dans ve karate gösterileri büyük ilgi gördü.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaz kursları yılsonu etkinliğinde yaptığı konuşmasında, sporun çocukların gelişimine katkısında bahsederek çocukları tebrik etti. Başkan Gümüş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili çocuklar, değerli veliler hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Konakaltı Kültür Merkezinde farklı branşlara katılan çocuklarımızın etkinliğindeydik. Bugün de daha çok sporun ağırlıklı olduğu kurslarımızı tamamlıyoruz. 7- 15 yaş arası 1000 kursiyerimiz; karate, dans, futbol, tenis, kort tenisi, çocuk platesi, cimnastik, voleybol, basketbol ve satranç kurslarımıza kayıt yaptırmış. Yaz kurslarımızdan toplamda ise 2 bin 650 çocuk faydalanmış durumda. Bu müthiş bir sayı. Kurslar sayesinde çocuklar, yeteneklerini keşfediyor, sosyalleşiyorlar. Yaz kursları sayesinde çocukların fiziksel ve mental anlamda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Eğitimlerinin yanında daha sağlıklı birey oluyorlar. Bizim de amacımız Menteşe’de her çocuğun spor yapması, sporla iç içe yaşamlarını sürdürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları. Her şeyden önemlisi mutlu olmaları. Çünkü onların mutluluğu her şeye değer. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Anne babalara da bizlere güvenip çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. Güven sağlamak çok önemli. Çünkü biz sizleri de belediyemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Hocalarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Haftaya okullar açılıyor. Yeni eğitim - öğretim yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyor, tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”

Etkinlikte kurslara katılan çocuklar dans ve karate gösterileri ile hünerlerini sergilediler. Etkinlik sonunda ise kurslara katılım sağlayan ve başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları Başkan Gümüş ve kurs eğitmenleri tarafından verildi.