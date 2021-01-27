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Yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Muğla’da aniden bastıran kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu kurtarıldı.
MUĞLA 27.01.2021, 19:23
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Muğla’da aniden bastıran kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu kurtarıldı.Köyceğiz ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası’na günübirlik gezmeye 3 araç içindeki 15 kişi, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yayla yoluna ulaşan ekipler, kara saplanan 3 araç içindeki 6’sı çocuk 15 kişiyi, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan kişiler ekiplere ait araçlarla ilçeye döndü.