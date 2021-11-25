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Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Yayla evinde yangın
Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Süpüroğlu mevkiinde yaz aylarında kullanılan eski Muğla evi alevlere yenik düştü.
MUĞLA 25.11.2021, 19:40
Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylası Süpüroğlu mevkiinde yaz aylarında kullanılan eski Muğla evi alevlere yenik düştü.
Naci Can’a ait evin mutfak bölümünde başladığı ileri sürülen yangın sonrası bölgeye Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesine rağmen ahşap çatılı binanın hemen yanında bulunan evin çatısına sıçradı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak olarak kullanılan bir katlı oda tamamen yandı, bitişiğindeki 2 katlı ev kısmen yandı. Sadece yaz aylarında kullanılan evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.