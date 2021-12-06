Yayla evinde yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında yaz aylarında kullanılan tarihi yayla evinin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Vakıf mevkii yayla evi yanında müştemilat olarak kullanılan kısımda elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yanın çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Müştemilatta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.