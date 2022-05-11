Yavru Balaban kuşu tekrar doğaya bırakıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaş tarafından bulunan Balaban Kuşu yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından tekrar doğal ortama bırakıldı.

Datça ilçesinde 112 aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine ulaştırılan yavru Küçük kuşu, yapılan fiziksel muayene neticesinde yarasının olmadığı tespit edildi. DKMP ekipleri tarafından yavru Balaban kuşu tekrar doğal ortama bırakıldı.