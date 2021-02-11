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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti
Muğla’nın Yatağan ilçesinde 4 dönem (1999-2019) Belediye Başkanlığı yapan Hasan Haşmet Işık yaşamını yitirdi.
MUĞLA 11.02.2021, 20:41
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde 4 dönem (1999-2019) Belediye Başkanlığı yapan Hasan Haşmet Işık yaşamını yitirdi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 4 aydır korona virüs tedavisi gören Işık, yoğun bakımdan çıktıktan sonrası kalp krizi geçirmiş ve tekrar yoğun bakıma alınmıştı. Hasan Haşmet Işık, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Işık’ın cenazesi yarın saat 15:30’da Yatağan Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından saat 16:00’da Yatağan Şehir mezarlığında toprağa verilecek.