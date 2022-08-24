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Yatağan’ın kırsal mahallelerinde yol çalışmalarını sürüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Elmacık ve Kadıköy Mahalle yollarında asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.
MUĞLA 24.08.2022, 15:51
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Elmacık ve Kadıköy Mahalle yollarında asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi ile devam eden çalışmalar sonucunda Elmalı ve Kadıköy Mahallelerinin yolları daha güvenli ve konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
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