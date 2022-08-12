Yatağan’da yıldırım kaynaklı çıkan orman yangın söndürüldü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, kırsal Gökgedik ve Katrancı Mahalleleri arasındaki fıstıkçamı ormanında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye düşen bir yıldırım yangına sebep oldu. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karardan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.