Son Dakika
Aliyev: “Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa doğru ilerlememiz için bir an önce barış anlaşması imzalamamız gerekiyor”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen törende konuştu
Yatağan’da traktör kazası: 1 ölü
Muğla’nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
MUĞLA 31.03.2022, 13:45
Muğla’nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Turgut Mahallesi Katrancı Hacı Bayramlar yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 48 YA 524 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilme ile birlikte Hüsamettin Yıldırım (62) traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.