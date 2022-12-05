Yatağan’da silahlı kavga: 4 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kumar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Konak Mahallesi 156. Sokakta dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, C.K. M.B. A.D. ve K.Y. isimli 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Yatağan Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kumar meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.