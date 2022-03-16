Yatağan’da "Safahatta İstiklal ve Diriliş" adlı konferans gerçekleştirildi

İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 101. Yıl dönümü kapsamında Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, fikir hayatını ve eserlerini öğrencilere anlatabilmek ve milli mücadelenin destanının tüm yönleriyle içselleştirilmesini sağlamak amacıyla Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Karaca’nın konuşmacı olarak katıldığı "Safahatta İstiklal ve Diriliş" adlı konferans düzenlendi.

Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şeyma Çelik’in yaptığı program Yatağan Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın söylenmesi ile başladı. Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Akdağ tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy ve şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alaattin Karaca, Safahatta İstiklal ve Diriliş adlı konferansta, Mehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir arada bulunduran Safahat adlı eserinde Milli Mücadele yılları ve İstiklal Marşı’nın yazılış destanını salonu dolduran dinleyicilere aktardı.

Prof. Dr. Karaca konuşmasında milletimizin bin yılda kıvama ermiş olan ruh ve fikir olgunluğu, inanç ve ahlak sağlamlığı, cesareti ve kahramanlığı çareleriyle birlikte bu destanda ifade edildiğini söyleyip, “Milli Mücadelenin en zor ve en karanlık zamanlarında; hatta her şey bitti denilen bir zamanda, Tacettin Dergahında, adeta bir ümit ve iman meşalesi şeklinde İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi olan “Korkma” sesi yükseldi; Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri milletimize ümit ve kuvvet verdi. Türk’ün bağımsızlığını, memleketimizin şanını, şerefini, varlığını ve varlığından ödün vermeyeceğini anlattığı İstiklal Marşı’mız bu sebeple milletimizin bir bağımsızlık manifestosudur” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ise “Mehmet Akif, milletinin var olma mücadelesine katılmış bir nefer, bağımsızlık marşını talep eden Meclis’in üyesi bir milletvekili, milletinin dilini bu kadar iyi kullanan bir yazar, çağının tanığı ve vicdanı olan bir aydın, toplumunun değerlerini ve kişisel nitelikleriyle bütünleştirmiş bir ahlak adamı ve bütün bu özellikleri kendinde barındıran vatan şairimizdir. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eserini ve milli mücadeleyi çok kıymetli hocamızdan dinleme fırsatı bulduk. Kendisine konuğumuz olduğu için ve çok değerli bilgileri bizlere aktardığı için şükranlarımı sunuyorum. Konferansın düzenlenmesi ve programın hazırlanmasında emeği geçen Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Murat Bostan başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.