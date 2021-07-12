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Yatağan’da korkutan ev yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA 12.07.2021, 18:48
Yatağan’da korkutan ev yangını
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Yatağan ilçesi Bahçeyaka mahallesinde ev yangını ihbarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ev yangınına müdahale etti. Yangında maddi hasar oluşurken yangının evdeki elektrik aksamında çıktığı tahmin ediliyor.
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