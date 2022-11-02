Yatağan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. Yatağan Kapubağ Mahallesinde Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı.

M.B. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.