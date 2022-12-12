Yatağan’da kaza: 3 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesi Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkisinde 48 YA 974 araç ile 48 AEH 858 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye ekipleri tarafından araç her iki araç içinde sıkışan vatandaşlar bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.