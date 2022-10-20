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Yatağan’da ev yangını
Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
MUĞLA 20.10.2022, 15:01 20.10.2022, 15:08
Edinilen bilgiye göre, Turgut Mahallesi Mezinler mevkiinde meydana gelen Recai Ç.’ye ait ev yangınına Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek döndürüldü. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik nizamdaki evlere sıçramasını önlendi. Yangının evin bahçesinde yakılan temizlik ateşinden kaynaklandığı tespit edildi.