Yatağan’da cephanelik gibi eve Jandarmadan operasyon

Muğla’nın Yatağan ilçesinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait saçma ve barut ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesi Bencik Mahallesinde ikamet eden E.S. isimli şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. E.S. isimli şahsın evinde Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Evde yapılan arama sonucu, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, bir adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet yedek namlu, 36 adet 9 mm. tabanca fişeği, bir adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir adet 20 santim uzunluğunda bıçak, 3 bin 650 adet 12 kartuş, 200 adet doldurmaya hazır vaziyette boş kartuş, bir adet kartuş doldurma makinası, 2,5 kilogram av tüfeği saçması, 4 bin 964 kilogram barut, 7 adet kartuş yapımında kullanılan çeşitli aparat, 450 adet kartuş yapımında kullanılan kapsül, kartuş yapımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.