Yatağan’da 2 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Yatağan ilçesinin kırsal mahallelerine ilave su takviyeleri sağlamak ve ilçede yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamak için Bencik Mahallesi’nde ilave içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan İlçesinin Bencik ve Çamlıca Mahallerinde 2 bin 150 metre uzunluğunda ilave içme suyu hat çalışması yapıldı. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından terfi amaçlı 25 metreküplük biriktirme deposu imalatı da yapılarak Bencik ve Çamlıca mahallelerine ilave 1036 metreküp/gün su sağlandı. Bölgenin su ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcanan çalışmalar sonucunda Bencik ve Çamlıca Mahallelerinde yaşayan yaklaşık 2 bin kişiye kesintisiz su verildi.