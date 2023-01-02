Yatağan, Milas ve Menteşe şehir mezarlıkları yenilendi

Vatandaşların mezarlık ziyareti ve defin işlemlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde mezarlık bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 13 ilçede aktif olarak kullanılan Bin 426 mezarlık için yapım, bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama, temizlik ve diğer çalışmalar için 17 Milyon 560 Bin 827 Bin TL harcama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımlarla vatandaşlar için manevi olarak büyük önem taşıyan mezarlıklar için çalışmalarına devam ediyor.

21 mezarlıkta yenileme çalışması başlatıldı

Bu çerçevede son olarak 6 Milyon 190 Bin TL yatırımla 9 ilçede 21 mezarlık alanında yenileme çalışması başlatan ekipler, Yatağan, Milas ve Menteşe şehir mezarlıklarında parke, bordür imalatlarını tamamladı. Bunun yanı sıra diğer mezarlık alanlardaki tel örgü, bakım, onarım çalışmaları sürüyor.

Bodrum’da 2, Menteşe’de 5, Milas’ta 5, Yatağan’da 2, Datça’da 1, Ortaca’da 1, Fethiye’de 3, Seydikemer’de 1, Köyceğiz’de 1 olmak üzere toplam 21 mezarlıkta bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.