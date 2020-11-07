Yatağan-Aydın kontrol noktasında yoğun denetim
COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MUĞLA’YA GİRİŞLERDE ALINAN TEDBİRLER VE DENETİMLER ARTTIRILIRKEN, YATAĞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AYDIN YÖNÜNDEN GİRİŞ YAPAN ARAÇLAR ÜZERİNDE DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.
Yatağan Kaymakamlığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Yatağan-Aydın yolu polis uygulama noktasından geçen araçlar yoğun bir şekilde denetleniyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında başta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve servis araçları olmak üzere Aydın istikametinden Yatağan ilçesine giriş yapan tüm araçlar ekipler tarafından durdurularak denetlendi. Denetlemelerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların yolcularının seyahat etmeden önce HES kodu alıp almadıkları kontrol edildi.
Servis araçları ile beraber özel otoları da durduran polisler, internet bağlantılı tablet bilgisayarlar aracılığı ile sürücü ve yolcuların geldikleri yerlerde karantinaya tabi tutulup tutulmadıklarını da kontrol ettiler. Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın da bizzat katıldığı denetimlerin bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceği açıklandı.