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Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu

MUĞLA'DA 13 EYLÜL 2013 TARİHİNDE 45 YAŞINDAKİ LÜTFÜ SAFA BERBEROĞLU (FOTOĞRAFTAKİ), BAŞKASINA AİT OTOMOBİLDE GÖRDÜĞÜ VE AYRI YAŞADIĞI EŞİ SEDEF BERBEROĞLU İLE ARAÇTAKİ ABDULLAH TEKİN'İ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞ, SEDEF BERBEROĞLU’NUN SEVGİLİSİ OKAN D. İSE İSE KAÇARAK KURTULMUŞTU.

MUĞLA 26.07.2020, 19:24
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Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu

MUĞLA (İHA) – Muğla’da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahsın aldığı müebbet hapis kararı Yargıtay tarafından ‘tahrik’ indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Muğla’da 13 Eylül 2013 tarihinde 45 yaşındaki Lütfü Safa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu ile araçtaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürmüş, Sedef Berberoğlu’nun sevgilisi Okan D. ise ise kaçarak kurtulmuştu.

Olaydan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olan Lütfü Safa Berberoğlu’nun yargılanması Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve 8 Aralık 2015 tarihinde karar açıklanmıştı. Kararda, Lütfü Safa Berberoğlu eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdullah Tekin’i öldürmekten müebbet hapis ve Okan D.’yi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti Lütfü Safa Berberoğlu’nu olayı planlayarak ve tasarlayarak işlediği gerekçesi ile herhangi bir indirim uygulamamıştı. Lütfü Safa Berberoğlu’nun avukatları yerel mahkemenin kararını ‘tahrik’ indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti.

Yargıtay kararı bozdu

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.

Yargıtay 1. Daire Başkanlığı, kararın bozulmasında “Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu’nun Türk Medeni Kanunu’nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK’nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine” gerekçe gösterdi.

Yargıtay 1. Daire Başkanlığı ayrıca olaydan yara almadan kurtulan Sedef Berberoğlu’nun sevgilisi Okan D.’yi öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfi Sefa Berberoğlu’na verilen 15 yıl hapis cezasını, Sedef Berberoğlu’nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine ve sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK’nın 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken, cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle sanığa fazla ceza tayin edildiği gerekçesi ile mahkemenin bu kararını da bozdu.

İlk duruşma Ekim ayında

Sedef Berberoğlu cinayetinde Yargıtay 1. Dairenin, alınan kararları bozmasının ardından dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderildi. Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından katil zanlısı Lütfi Sefa Berberoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi Sedef Berberoğlu’nu planlayarak ve tasarlayarak, Okan D.’yi ise öldürmeye teşebbüs etmekten 13 Ekim tarihinde yeniden hakim karşısına çıkarılacak.

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