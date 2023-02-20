Yardımlar ‘El Ele Dayanışma’ merkezleriyle depremzedelere ulaşıyor

Deprem sonrası vatandaşların desteğiyle oluşturulan yardımlar Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM) ve Kışla Parkında bulunan Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezleri üzerinden depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinden Menteşeye gelen depremzede vatandaşlar El Ele Butik Dayanışma Merkezlerine giderek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Depremin ilk gününden itibaren ihtiyaçlara cevap vermek için El Ele Butik Dayanışma Merkezlerinin koordinasyonlu bir şekilde çalıştığını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Deprem bölgesinden Menteşemize gelen depremzedelerin gıda-hijyen paketi, kışlık giyim malzemesi, battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yardımlar Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM) ve Kışla Parkında bulunan El Ele Butik Dayanışma Merkezlerimizde düzenlenerek hazır hale geliyor. Depremzede vatandaşlarımızda buradan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ayrıca ekiplerimiz talep edilen ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırılmaya da devam ediyorlar. Hepimizi derinden yaralayan bu afet sonrasında yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.